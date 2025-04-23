Хинштейн рассказал о разминировании населенных пунктов Курской области

Проводящие работу по разминированию военные саперы проверили 45 населенных пунктов в Курской области. Работы продолжаются еще в 28. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн .

Он подчеркнул, что в ближайшее время к военным присоединятся взрывотехники МЧС, которые станут сильной поддержкой инженерным войскам, чья группировка уже насчитывает тысячу человек.

«Ежедневно наши саперы обезвреживают десятки тысяч взрывных устройств: неразорвавшихся снарядов, „колокольчиков“, „лепестков“ и других опасных предметов», — написал Хинштейн.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области подчеркнул, что работа необходима, чтобы отправить в освобожденные населенные пункты ремонтные бригады, которые займутся восстановлением поврежденных украинскими боевиками зданий.

«Нам важно успеть завершить работу по разминированию до наступления холодов. После того как будут обезврежены населенные пункты, саперы приступят к обследованию сельскохозяйственных полей, лесополос, водоемов», — подчеркнул он.

Хинштейн обратился к эвакуированным жителям и попросил их отказаться от возвращения домой до завершения работ. Он подчеркнул, что сейчас делается все, чтобы люди смогли попасть в свои дома как можно скорее. Но пока в приграничье находиться опасно.

В конце марта Хинштейн сообщил о проникнувшем в Суджанский район мужчине, который получил серьезные травмы при подрыве заложенной мины между селами Борки и Плехово. Пострадавшего доставили в областную больницу, где врачи сделали все, чтобы сохранить ему жизнь.