Хинштейн пришел на встречу с жителями Курской области в военном кителе

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн пришел в кителе на встречу с жителями региона в пункте временного размещения. Видео появилось в Telegram -канале чиновника.

Бывший парламентарий надел офисный китель цвета хаки с погонами без знаков отличия. На груди были нашивки с его инициалами, фамилией и должностью. Костюм напоминал форму Вооруженных сил России.

Хинштейн пообщался с семейной парой, которую спас из деревни Русская Конопелька в Суджанском районе российский военнослужащий.

Пенсионер рассказал историю их с супругой эвакуации. Хинштейн отметил, что бойца нашли, но приехать на встречу с жителями мужчина не смог из-за выполнения боевых задач за пределами Курской области. Вместе с тем боец смог передать паре видеоприветствие, чем очень растрогал супругов.

Ранее Хинштейн сообщил, что правительство Курской области выплатит материальную помощь семьям погибших и пострадавших после атаки украинских войск на Льгов.