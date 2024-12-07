Хинштейн выступил против лишения курских переселенцев земель за выплаты
Хинштейн назвал несправедливым лишение курских переселенцев участков за выплаты
Лишать переселенцев курского приграничья права на владение земельными участками после получения выплат несправедливо и неправильно. Об этом в комментарии ТАСС заявил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн.
Он напомнил, что после получения выплат приехавшими жителями право на землю переходит муниципалитетам.
«Это, наверное, неправильно и несправедливо», — заявил Хинштейн.
Президент России Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области в минувший четверг, 5 декабря. На этом посту он сменил добровольно сложившего полномочия Алексея Смирнова.
Александр Хинштейн отмечал, что выйдет на новую работу в субботу, 7 декабря. Он пояснил, что ему нужно быстро войти в курс основных проблем региона и выяснить, что сегодня сильнее всего волнует жителей.