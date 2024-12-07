Хинштейн выступил против лишения курских переселенцев земель за выплаты

Лишать переселенцев курского приграничья права на владение земельными участками после получения выплат несправедливо и неправильно. Об этом в комментарии ТАСС заявил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн.

Он напомнил, что после получения выплат приехавшими жителями право на землю переходит муниципалитетам.

«Это, наверное, неправильно и несправедливо», — заявил Хинштейн.

Президент России Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области в минувший четверг, 5 декабря. На этом посту он сменил добровольно сложившего полномочия Алексея Смирнова.

Александр Хинштейн отмечал, что выйдет на новую работу в субботу, 7 декабря. Он пояснил, что ему нужно быстро войти в курс основных проблем региона и выяснить, что сегодня сильнее всего волнует жителей.