Хинштейн посмертно наградил погибших на пляже в Курске при атаке ВСУ

Александр Хинштейн подписал распоряжение о награждении знаками «За верность долгу и мужество» жителей Курска, погибших при недавней атаке ВСУ на городской пляж. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора региона сообщил в Telegram-канале.

«Каждый из них погиб, оказывая помощь другим», — отметил глава Курской области.

Жертвами атаки стали четыре человека, в том числе пятилетний мальчик, который пытался закрыть собой маму от обломков украинского дрона.

Другими погибшими стали сотрудник Росгвардии, эвакуировавший людей, тушивший пожар работник пляжа и случайный прохожий, который бросился спасать женщин и детей.

«Наша боль и бесконечная трагедия. Светлая память жертвам этого варварского удара», — подчеркнул Хинштейн.

Ранее стало известно, что при атаке ВСУ мальчик получил ожоги больше 30% тела. Он скончался во время транспортировки в Москву.