Хинштейн пообещал привлекать курян к принятию решений

Переселенные в пункты временного размещения жители приграничных районов Курской области не имеют никакой обратной связи с чиновниками и пожаловались на нехватку информации. Об этом в Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он пояснил, что посетил один из ПВР, чтобы пообщаться с перемещенными жителями из Большесолдатского района. Свою поездку Хинштейн держал в тайне, чтобы никто из чиновников не успел подготовиться.

«Несколько часов общения с курянами в ПВР в очередной раз убедили меня в том, что главная проблема — это отсутствие обратной связи с людьми, нехватка у них информации», — написал врио главы региона.

В качестве примера он привел рассказ эвакуированных, которые посчитали, что им не положены жилищные сертификаты. Но это не так, потому что есть целый список населенных пунктов, где жители получают документы без обследования домов

«В Большесолдатском районе такой пункт один. Районный центр и другие села в него не вошли. Комиссия не могла туда выехать, поскольку там было небезопасно», — заявил Хинштейн.

Он добавил, что военные в ближайшее время подготовят новый список сел, куда могут выехать комиссии, поэтому осмотр пострадавших домов начнется в самое ближайшее время.

Врио губернатора добавил, что предложил самым активным жителям войти в состав инициативных групп, которые вместе с руководством региона выработают совместные решения проблем вынужденных переселенцев.

«Масса проблем точечных или системных требует не только глубокого осмысления, но и обсуждения с людьми. <…> На встрече с курянами звучали разные темы — возможность направлять часть средств из сертификатов на ремонт домов, их дробление, оказание иной материальной помощи, оформление земельных участков», — добавил Хинштейн.

Ранее он заявил, что украинские боевики разрушили часть сел в приграничных районах. Врио главы региона подчеркнул, что после освобождения занятых врагом территорий там восстановят дома жителей, а также инфраструктуру.