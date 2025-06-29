Хинштейн поблагодарил журналиста Лу Юйгуана и курских врачей

Журналисты, как и военные, нередко работают на передовой и становятся целью врага. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он прокомментировал обращение репортера из КНР, пострадавшего под Курском из-за обстрела со стороны ВСУ.

«Рад, что китайский журналист Лу Юйгуан, раненный в курском приграничье, уже идет на поправку! Спасибо ему за теплые слова», — отметил Хинштейн.

Врио губернатора попросил продолжать журналистов выполнять свой профессиональный долг и рассказывать людям правду, но быть внимательными и беречь себя.

Лу Юйгуан получил ранение, когда украинские боевики сбросили с дрона взрывчатку в Кореневском районе, где он работал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Позже китайский репортер опубликовал обращение, в котором поблагодарил за помощь руководство Курской области, врачей, Минобороны и МИД России.