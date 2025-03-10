Хинштейн опроверг сообщения об отказе поставить кислородные баллоны бойцам «Ахмата»

Сообщения о том, что правительство Курской области якобы отказало российским бойцам в поставке кислородных баллонов, не соответствуют действительности. Об этом в своем официальном Telegram-канале заявил врио регионального губернатора Александр Хинштейн.

«Никаких сложностей с „Ахматом“ у нас никогда не возникало, все проблемные вопросы решались и решаются незамедлительно. И будут решаться дальше! Правительство Курской области всегда крайне отзывчиво и оперативно реагирует на запросы частей. Помогать нашим героям — наш священный долг», — написал он.

По словам Хинштейна, его помощники получили голосовые сообщения от человека, который представился Моисеем и, не сообщив больше никаких данных, попросил передать его подразделению, «выполняющему задачи на курском направлении», кислородные баллоны. Когда ему предложили оформить заявку через закрытую военную связь, он сказал, что связи нет и не оформил после этого официальное обращение.

Позже командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что Моисей — оператор БПЛА. Он пообещал разобраться с подчиненным и заявил, что никто не давал ему полномочий напрямую обращаться за помощью.

Кроме того, врио губернатора Курской области напомнил порядок, согласно которому региональное правительство выделяет помощь. Заявки должны оформлять командиры частей и подразделений. В этот же день власти согласовывают ее с военным командованием.

«Это не частные деньги и за них требуется отчет. <…> Это делается не для галочки, а для того, чтобы четко понимать: запрашиваемая помощь, действительно, нужна и дойдет до своего адресата», — подытожил он.

Ранее Хинштейн рассказал детали операции переброски личного состава в тыл ВСУ через газопровод в Судже.