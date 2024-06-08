Хинштейн обратится в военную прокуратуру из-за уголовного дела против бойца СВО

Хинштейн решил разобраться в ситуации с делом о дезертирстве против бойца СВО

Глава комитета Государственной думы по информационной политике, депутат Александр Хинштейн сделал обращение в военную прокуратуру по поводу бойца СВО из Сызрани. Об этом он написал в Telegram-канале .

Парламентарий уточнил, что против военнослужащего завели дело по статье «Дезертирство», хотя он был в отпуске. При этом мужчина официально отдыхал в связи с рождением ребенка и прибыл в расположение подразделения по первому приказу.

«Обращусь в военную прокуратуру с просьбой разобраться в этой ситуации детально. Нельзя допустить, чтобы бюрократическая ошибка превратила в уголовника защитника Отечества», — сообщил он.

Хинштейн уточнил, что отца троих детей должны судить через неделю.

Ранее в суд поступило дело военнослужащего, который расправился с сослуживцами в зоне СВО. Следствие установило, что также он употреблял наркотики.