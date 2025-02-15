Хинштейн назвал число пропавших без вести людей в Курской области

Хинштейн: в список пропавших в Курской области вошли более 1,9 тысячи человек

Реестр людей из приграничных районов, с которыми была утеряна связь, создали в Курской области . В списке пропавших без вести числятся чуть более 1,9 тысячи фамилий, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

«В уточненный реестр внесено чуть более 1,9 тысячи фамилий. Это люди, которые находились в списках из 12 официальных и неофициальных источников (куда обращались их родственники)», — уточнил он.

Хинштейн добавил, что все данные были тщательно выверены и верифицированы. В этом участвовали волонтеры и сами родственники пропавших жителей региона. Врио губернатора подчеркнул, что теперь все числящиеся в реестре будут находиться в официальном розыске.

В январе Хинштейн сообщал, что в полицию Курской области поступило почти 1,2 тысячи заявлений на розыск людей. Столько объявлений зафиксировали с начала августа 2024 года.