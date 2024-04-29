Херсонские подпольщики внедрились в ВСУ для сбора информации | 360°

Спецоперация 29 апреля 2024, 20:57 Херсонские подпольщики внедрились в ВСУ для сбора информации Сальдо: сторонники России в Херсоне вступили в ряды ВСУ для сбора информации Официальное интернет-представительство президента Украины

Читать 360 в

Члены подпольной организации «Русский Херсон» вступили в ряды ВСУ, чтобы добывать информацию о расположении украинских частей и передавать ее российским войскам. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Для облегчения сбора информации о вражеских военных объектах несколько сторонников России вступили в ряды ВФУ», — написал глава региона.

Реклама

Сальдо также опубликовал обращение одного из подпольщиков «Русского Херсона», в котором тот рассказал, что несколько сторонников России осознанно внедрились в ВСУ, чтобы передавать российской стороне координаты дислокации боевой техники и живой силы противника. Также представитель подполья предложил украинским солдатам «заняться игрой в шпионов», если они устали от «разграбления остатков своего государства».

Ранее губернатор рассказал, как подпольщики помогли уничтожить группу операторов украинских беспилотников на правом берегу Днепра. Члены подполья передали координаты еще одной группы операторов в центре города.