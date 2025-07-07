Херсон стал прифронтовым городом, администрация которого существует де-юре

ТАСС: чиновники боятся приезжать в Херсон и управляют им из Николаева

Херсон превратился в прифронтовой город, администрация которого существует лишь де-юре. Об этом сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.

«Херсон уже давно стал прифронтовым городом, где повсюду размещаются боевики ВСУ, в многоэтажках оборудуют пункты управления БПЛА, устанавливают ретрансляторы и станции РЭБ», — заявил собеседник агентства.

По его словам, Херсон и прибрежные населенные пункты покинуло очень много людей. Администрация города существует де-юре, чиновники боятся приезжать в Херсон и управляют им из Николаева.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил, что жители Херсона ищут вещи и еду на помойках из-за тяжелых жизненных условий в оккупации ВСУ.