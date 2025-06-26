Жители Херсона ищут еду и вещи на помойках из-за тяжелых условий жизни в оккупации ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Херсоне работы нет от слова совсем. Только помощь родственников и друзей», — передал Лебедев слова одного из горожан. Он добавил, что некоторые получают деньги из России через посредников в Telegram-каналах.

По его словам, жители используют обходные пути для получения помощи, включая специальные карты, которые приходят по почте и позволяют открывать счета без посещения банка.

«Мы давно питаемся с помойки. Иногда находятся интересные вещи, и я продаю их через OLX», — рассказал другой местный житель.

Координатор отметил, что некоторые даже находят ценные предметы в мусорных баках.

Лебедев также отметил, что уклонисты от военной службы нередко дружат с бездомными, обменивая найденные вещи на еду или кипяток.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил на ПМЭФ, что ВСУ переоборудуют высотки оккупированного ими Херсона под пункты управления БПЛА. Его слова привел RT.