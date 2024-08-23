Харрис пообещала поддерживать Украину в случае победы на выборах

Фото: РИА «Новости»

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае своей победы на выборах продолжит поддерживать Украину и союзников по НАТО. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Как президент, я буду активно поддерживать Украину и наших партнеров по НАТО», — сказала она на Национальном съезде демократов в Чикаго.

Харрис также утверждала, что ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп якобы способствовал началу конфликта между Россией и Украиной. По ее словам, Трамп сказал, что «Россия может делать все, что ей угодно». Также политик подчеркнула, что ее оппонент угрожал вывести США из НАТО.

Ранее Харрис по итогам голосования официально утвердили кандидатом от демократов на президентские выборы.

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