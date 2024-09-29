Трамп назвал Харрис умственно отсталой

Кандидат в президенты США Камала Харрис родилась умственно отсталой. Такое заявление сделал ее соперник, экс-лидер страны Дональд Трамп во время выступления на предвыборном мероприятии в Висконсине, которое транслировали на YouTube-канале The Times.

«Президент США Джо Байден стал умственно отсталым. Камала такой родилась», — сказал он.

По мнению Трампа, только люди с психическими отклонениями могли проводить ту иммиграционную политику, из-за которой страдают сегодня жители США.

Республиканец Трамп уже не первый раз повергает критике своих соперников от Демократической партии. Ранее он напомнил, как Байден забывал имена и даты.

Политик указывал и на угрозы, которые несет собой состояние здоровья Байдена для США.Он заявил, что во всем мире смеются над Штатами и скептически относятся к возможному президентству Харрис.