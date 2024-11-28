Хакеры украли секретный документ ВСУ по защите от дронов

Украинские хакеры из группировки «Берегини» украли секретный документ, утвержденный главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом сообщил Telegram-канал кибервзломщиков.

В документе описывались оперативно-тактические требования к системе защиты БМП от ударных дронов. Хакеры отметили, что текст заинтересует специалистов в области ВПК.

По словам хакеров, из-за серьезных потерь военной техники ВСУ начали искать новые способы защиты от БПЛА.

«Вчерашняя фантастика стала сегодняшней реальностью на поле боя. FPV-дроны из детских игрушек превратились в грозное оружие», — отметили участники группировки.

Ранее российские эксперты по кибербезопасности получили доступ к данным на ноутбуке испанского наемника, воюющего на Украине. Хакеры выяснили координаты крупнейшего лагеря для иностранных боевиков.

База располагалась примерно в 20 километрах от границы Украины с Польшей, рядом с городом Яворов.