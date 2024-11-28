Хакеры украли секретный документ ВСУ по защите от дронов
Хакеры «Берегини» получили секретный документ главкома Сырского по защите БМП
Украинские хакеры из группировки «Берегини» украли секретный документ, утвержденный главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом сообщил Telegram-канал кибервзломщиков.
В документе описывались оперативно-тактические требования к системе защиты БМП от ударных дронов. Хакеры отметили, что текст заинтересует специалистов в области ВПК.
По словам хакеров, из-за серьезных потерь военной техники ВСУ начали искать новые способы защиты от БПЛА.
«Вчерашняя фантастика стала сегодняшней реальностью на поле боя. FPV-дроны из детских игрушек превратились в грозное оружие», — отметили участники группировки.
Ранее российские эксперты по кибербезопасности получили доступ к данным на ноутбуке испанского наемника, воюющего на Украине. Хакеры выяснили координаты крупнейшего лагеря для иностранных боевиков.
База располагалась примерно в 20 километрах от границы Украины с Польшей, рядом с городом Яворов.