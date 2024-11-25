Хакеры нашли крупнейший лагерь иностранных наемников на Украине

Эксперты по кибербезопасности из нескольких российских команд сумели получить доступ к ноутбуку испанского боевика, вступившего в ВСУ. Как сообщил Mash, эти данные позволили хакерам обнаружить крупнейший на Украине лагерь иностранных наемников.

Взломанный ноутбук предоставил хакерам доступ к переписке владельца с родственниками. Именно из этих сообщений стало известно, что лагерь играет ключевую роль в координации и обучении зарубежных наемников.

Тренировочная база военных расположена примерно в 20 километрах от границы Украины с Польшей, у города Яворов. В 15 минутах от этого места находится Яворовский полигон — здесь стоит одна из баз Североатлантического альянса.

Кроме того, взломщики утверждают, что обнаружили на устройстве владельца незаконные материалы, включая детскую порнографию.

Ранее стало известно, что российские хакеры сумели раскрыть данные более чем 2600 сотрудников украинских военкоматов. Айтишники заявили, что эти люди принимали участие в облавах и насильно отправляли граждан Украины на точку соприкосновения.