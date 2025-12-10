Хакеры сделали карту Украины с заводами по производству БПЛА

Хакеры группировки KillNet создали интерактивную карту Украины, на которой обозначили заводы по производству дронов для ВСУ. Об этом РИА «Новости» заявил представитель кибервзломщиков.

Он отметил, что хакеры собрали и проанализировали большой объем информации, полученной с помощью взлома в октябре.

«Мы создали интерактивную карту со всеми существующими объектами по производству дронов для оперативной работы. Теперь эта карта будет доступна очень узкому кругу лиц и только для военнослужащих ВС России», — добавил собеседник издания.

Сейчас на карте обозначен 2131 объект с точной дислокацией и перечнем основной продукции заводов и цехов.

«Присутствует фильтр, где можно указать один из типов дронов, который нужно показать. Есть поиск —необходимый объект можно найти по городу, фамилии руководителя или названию», — уточнил источник агентства.

Интерактивную карту назвали MATRIX. По словам одного из хакеров, она обновляется в режиме реального времени.

Ранее в Сети появилась информация о взломе серверов портов Одессы и Николаева. Хакеры получили секретные данные и выяснили, кто отвечал за охранное обеспечение.