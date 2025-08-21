Рогов: взлом базы Генштаба ВСУ с данными о потерях — это приговор Зеленскому

Российские хакеры группировки KillNet взломали базу Генштаба ВСУ и опубликовали данные о потерях. Это стало приговором киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал в беседе с РИА «Новости» председатель комиссии ОП России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Согласно предоставленным хакерами данным, в базе числятся пропавшими и погибшими 1,7 миллиона украинских военных. Данные подкреплены фотографиями военных, паспортов, свидетельств о смерти и жетонов. Рогов отметил, что потери Украины на фронте колоссальные.

«Режим Зеленского, конечно, все будет отрицать, но операция „Гласность“ поможет донести правду прежде всего до родных и близких, отправленных киевским режимом на фронт, на верную смерть. Попавшие в публичную плоскость данные о потерях ВСУ — это приговор Зеленскому», — подчеркнул Рогов.

Согласно полученным данным, в 2022 году ВСУ лишились 118,5 тысячи человек, в 2023-м Украина потеряла 405,4 тысячи военных, 595 тысяч — в 2024-м, а в 2025-м — рекордные 621 тысячу боевиков.