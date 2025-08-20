Российские хакеры раскрыли потери ВСУ убитыми и ранеными за 3 года

Mash: за 3 года СВО ВСУ потеряли более 1,7 млн человек убитыми и ранеными

За три года проведения Россией специальной военной операции ВСУ потеряли убитыми и пропавшими без вести 1 721 000 человек. Такие данные содержатся в цифровой картотеке украинской армии, которую взломали российские хакеры, сообщил Mash .

Согласно полученным данным, в 2022 году ВСУ лишись 118,5 тысячи человек, в 2023-м — 405,4 тысячи военных, а в 2025-м — 621 тысячу бойцов.

«Всего 1,7 миллиона файлов — с ФИО, описанием обстоятельств и местом гибели/пропажи, личными данными, контактами ближайших родственников и фото», — подчеркнул источник Mash.

Информацию удалось получить после масштабного взлома ПК и локальной сети сотрудников украинского Генштаба хакерами из Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini.

Сделано это было при помощи новейшего вируса «Нюанс», который работает исключительно на территории Украины

Действует «Нюанс» так: заражает компьютер жертвы, скачивает данные и блокирует его без возможности восстановления.

Помимо терабайтов данных о потерях вэсуэшников, у хакеров теперь есть и личные данные командования ГУР и ССО, списки стран, которые поставляли оружие ВСУ, а также списки всего переданного вооружения в период с 2022-го по 2025 год.