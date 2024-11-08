ГУР МО Украины обвинили в использовании пленных как щита

Боевики Главного управления разведки Министерства обороны Украины используют пленных российских военнослужащих в Курской области в качестве живого щита, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова привели на сайте ведомства.

«Трусливые боевики гонят впереди себя наших пленных солдат, предварительно обвесив их „поясами смертников“ с детонируемой при попытке бегства или встрече с российскими военными взрывчаткой», — отметила она.

Захарова сообщила, что украинские националисты истязают военнопленных и требуют с их родственников выкуп в обмен на жизнь. Дипломат добавила, что все причастные к преступлениям киевского режима понесут наказание по всей строгости закона.

Украинский военнопленный Максим Мусиец ранее рассказал, что солдат вербуют обещанием «пышных похорон». Также в ГУР преимущественно берут тех, кто отбывал срок по тяжким преступлением.