Военнопленный рассказал, как солдат заманивали в ГУР МО Украины

В Главное управление разведки Министерства обороны Украины вербуют солдат обещанием «пышных похорон». Об этом рассказал РИА «Новости» бывший заключенный и попавший в плен военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец.

«После нас там в ГУР МО еще забирали, тоже человек 15… Там мотивация была то, что похороны у них хорошие. Ну то, что если убьют, то хоронить будут типа с почестями. А у нас, например (в ВСУ — прим. ред.), двухсотых даже не забирали», — отметил он.

Как рассказал Мусиец, двое его знакомых согласились пойти в украинскую разведку, потому что им обещали «обязательно выносить с поля боя».

В ГУР обучение идет восемь месяцев. Военнопленный назвал это элитными войсками. Он добавил, что в ГУР зачастую брали тех, кто отбывал срок по тяжким преступлением. Таких отправляли в спецназ военной разведки или в снайперские подразделения, резюмировал Мусиец.