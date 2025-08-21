Гумпомощь для школьников из новых регионов собрали в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск прошел сбор школьных принадлежностей для детей, обучающихся в образовательных учреждениях освобожденных территорий. Организатором выступила Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска, а поддержку мероприятию оказал глава округа Константин Михальков.

Участники сбора приносили рюкзаки, тетради, канцелярию и другие необходимые для учебы вещи.

«Груз в ближайшее время отправим на территории Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Очень важно сейчас поддержать маленьких детишек на освобожденных территориях, чтобы у них было все необходимое и они пошли учиться полностью укомплектованными», — отметил исполняющий обязанности начальника управления образования администрации городского округа Солнечногорск Павел Барышев.

В итоге собрано более 20 коробок с необходимыми вещами.

«Мы всегда участвуем в сборе гуманитарной помощи. Это наш святой долг, и мы обязаны воспитывать это в наших учениках. Все солнечногорцы: от маленьких до родителей — всегда готовы помочь своей Родине, народу, бойцам СВО и всем ребятишкам», — поделилась директор лицея № 1 имени А. Блока Ольга Смирнова.

В администрации подчеркнули, что сбор продолжается. К нему уже присоединились учреждения спорта и культуры, которые также направят школьные принадлежности в Центр Ассоциации ветеранов СВО. Перед началом учебного года весь гуманитарный груз доставят ребятам в новые регионы.