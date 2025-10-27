Гумпомощь для детского дома в Донбассе передали из Балашихи

В школе № 8 для детей с ограниченными возможностями здоровья в городском округе Балашиха прошла встреча с добровольцем, в рамках которой была передана гуманитарная помощь для детского дома в Донбассе. Организация сбора помощи стала результатом совместных усилий обучающихся, родителей и педагогов школы, которые приняли участие в акции поддержки ребят из Шахтерска.

Во время мероприятия участники вспомнили прошлые встречи с бойцами батальона «Барсы-19» и выразили слова поддержки тем, кто сегодня помогает восстанавливать мирную жизнь на Донбассе. Доброволец, присутствовавший на встрече, взял на себя ответственность доставить собранную гуманитарную помощь как детям в Шахтерске, так и бойцам батальона «Барсы-19».

В Балашихе в поддержку этой и других инициатив действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, а также в общественных приемных партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7, и Октябрьской улице, 11, в микрорайоне Железнодорожный. Более подробная информация о дополнительных пунктах сбора и перечне необходимых для фронта вещей доступна на официальном сайте волонтерского движения Московской области.