Гуманитарный конвой из Мытищ отправился в зону СВО

Гуманитарный груз получат участники СВО из Мытищ, которые несут службу в Луганской Народной Республике. Для них приобрели сложное техническое оборудование, о котором просили бойцы: коптеры и устройства для определения дронов. Тепловизорные одеяла, инструменты для обустройства блиндажей, генератор, маскировочные сети, сплетенные волонтерами из фонда «От сердца к сердцу», а также продукты питания также вошли в партию гуманитарной помощи.

Каждый из жителей Мытищ может внести свой вклад в помощь соотечественникам — как военнослужащим, так и мирным жителям. Пункты сбора гуманитарной помощи в городском округе Мытищи продолжают свою работу по следующим адресам: улица Юбилейная, дом 27, штаб фонда «От сердца к сердцу»; улица Силикатная, дом 12; улица Мира, дом 2а; улица Мира, дом 37; улица Мира, дом 9, Штаб волонтеров