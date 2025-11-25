Гуманитарный конвой для бойцов СВО отправили из Павлово-Посадского округа

От Храма Казанской иконы Божией Матери, по благословению Епископа Балашихинского и Орехово‑Зуевского Николая, 25 ноября в зону проведения специальной военной операции отправился традиционный гуманитарный конвой. Груз адресно доставят более чем в 50 подразделений, где служат жители Павловского Посада и Электрогорска.

Колонна, подготовка которой велась 24 ноября во дворе администрации округа, выдвинулась в направлении Курской и Белгородской областей, ЛНР, ДНР и Харьковской области.

Масштабный груз включил четыре автомобиля (один из них приобретен бойцом самостоятельно), три квадроцикла, четыре квадрокоптера Mavic, девять комплектов спутникового интернета Starlink, два тепловизионных прицела, станок для накрутки оптоволокна на FPV‑дроны, широкий набор инструментов, средств связи, экипировки, расходных материалов и техники.