Гуманитарный груз из Солнечногорска доставили в Донецкий дом малютки

Члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» доставили из Солнечногорска в Донецкий дом малютки гуманитарный груз со сладкими подарками. Их собрали сотрудники муниципального автономного учреждения культуры «Андреевка».

Как отметила депутат, член фракции «Единая Россия» городского округа Солнечногорск Наталья Ульянова благодаря совместным усилиям удалось создать маленький праздник для детей, которые особенно нуждаются в тепле и внимании. Подарки лично передал депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск, член фракции «Единая Россия» Николай Трофимов.

«Для нас особенно важно проявлять внимание и заботу о самых маленьких и уязвимых членах нашего общества. Такие акции помогают не только подарить радость детям, но и объединить людей вокруг добрых дел», — подчеркнул Николай Трофимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о мерах поддержки для бойцов СВО.