Гуманитарный груз и новогодние подарки отправили из Люберец в зону СВО

Более 500 новогодних подарков детям участников СВО и партию гуманитарного груза военнослужащим 29 декабря отправили активисты «Единой России» из городского округа Люберцы в Курскую область.

Муниципальный координатор проекта «Женское движение Единой России», председатель местного Совета сторонников партии Елена Верховых сообщила, что для семей военнослужащих направили детские подарки к Новому году. Также собрали партию гуманитарного груза для бойцов: энергетические батончики, гигиеническое принадлежности, зимние спальные мешки, продуктовые наборы к Новому году.

Она добавила, что помощь формировалась с учетом реальных запросов участников спецоперации их семей.

Напомним, в этом месяце люберецкие молодогвардейцы и партийцы передали партию гуманитарной помощи мирным жителям, детям и бойцам СВО в Курскую и Белгородскую области.