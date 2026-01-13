Гуманитарный груз для участников СВО передали в Люберцах

Туда вошли предметы для обустройства быта в полевых условиях: туристические коврики (карематы) и блиндажные подушки. Также были отправлены средства защиты, включая антидроновые плащи, непромокаемые дождевики, белые халаты и другое востребованное снаряжение.

«Этот адресный гуманитарный груз — результат труда и искренней заботы неравнодушных людей, объединившихся вокруг фонда. Взаимодействие с профильной ветеранской организацией позволяет обеспечить максимально оперативную и точную доставку помощи именно туда, где она нужнее всего», — сказал руководитель организации Александр Кулагин.

В ассоциации ветеранов СВО городского округа Люберцы продолжается постоянный сбор помощи. Принимают медикаменты, продукты, вещи первой необходимости, квадрокоптеры и специализированное оборудование. Передать помощь можно по адресу: ул. Юбилейная, 6. Контактный телефон: 8 (498) 659-89-79.