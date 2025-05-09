Гуманитарную помощь в День Победы отправили из Люберец в зону СВО

Благодаря добровольцам благотворительных фондов «Домашний очаг» и «Братские сердца» для военного госпиталя в короткие сроки закупили необходимую технику. Вместе с очередной партией гуманитарной помощи в День Победы ее отправили из Люберец в зону специальной военной операции.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков заверил, что муниципалитет продолжит делать все, чтобы помочь землякам, защищающим Родину, как можно эффективнее выполнить поставленные боевые задачи. Руководитель муниципалитета в День Победы также встретился с участниками спецоперации и поблагодарил их от имени жителей округа за мужество и героизм.

«Поздравили друг друга с Днем Победы, обсудили с членами Ассоциации ветеранов СВО нашу совместную работу по поддержке фронта, патриотическому воспитанию юных жителей округа», — поделился Владимир Волков.