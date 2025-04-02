Гуманитарную помощь с пасхальным куличами отправили из Подольска в зону СВО

Волонтеры из Подольска передали еще две партии гуманитарной помощи, которые доставят защитникам в зону СВО. Среди собранных вещей: строительные материалы, маскировочные сети, одежда и даже пасхальные куличи.

Одна из жительниц Подольска продолжает помогать боевым товарищам мужа, который служил в мотострелковом полку. Добровольцы из Волонтерского центра на улице Ульяновых передали ей стройматериалы, баллоны с газом, маскировочные сети, бензопилы, средства личной гигиены, продукты быстрого приготовления и сладости. Посылки с гуманитарной помощью доставят адресатам уже 8 апреля.

Общественница Клара Шишова из Климовска получила в Волонтерском центре лекарства, термобелье, кондитерские изделия, чай и кофе. Вместе с пасхальными куличами груз отправится на Херсонское направление, где служит боец из микрорайона Климовск.