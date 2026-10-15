Гуманитарную помощь передали в центр реабилитации животных в Люберцах

Депутат окружного Совета Виктор Худяков вместе с муниципальным координатором проекта «Защита животного мира» Марией Калугиной передал гуманитарную помощь в Центр комплексной реабилитации животных «РеЛапки» в Люберцах. Учреждение начало работать в округе в начале сентября текущего года.

В ходе визита специалистам центра передали партию гуманитарной помощи — пеленки и медицинские перчатки. «Сегодня передали партию гуманитарной помощи — пеленки и медицинские перчатки — специалистам центра „РеЛапки“. Идея открытия такого учреждения родилась у участников СВО. Во время освобождения тех или иных территорий, когда все тропы заминированы, а вокруг разбросаны „лепестки“, только собаки знали, где можно пройти. И наравне с бойцами наши четвероногие друзья погибали, получали ранения и контузии», — рассказал Виктор Худяков.

Центр предлагает услуги по физиотерапии, остеопатии, занятия в бассейне и на водной беговой дорожке, восстанавливающий дог-фитнес, дрессировку и помощь зоопсихолога.

Отметим, «РеЛапки» открылись при поддержке Ассоциации ветеранов СВО и администрации городского округа Люберцы. Центр располагается по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 111/119.