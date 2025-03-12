Гуманитарную помощь передали из Лыткарина бойцам СВО

Местные предприниматели организовали сбор и передачу гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Первая партия груза была передана саперному подразделению.

Груз отправляется вместе с бойцом с позывным «Зверь», который после прохождения курса лечения возвращается к своей службе.

Организатором акции выступил председатель Союза предпринимателей Лыткарина Дмитрий Постнов. В отправке груза приняли участие Юрии Егоров и Николай Полютин, а также участники СВО с позывными «Док» и «Турист».

В первую партию груза вошли силовые кабели и вентиляционные трубы, которые крайне необходимы для укрепления блиндажей и землянок, обеспечивая безопасность и комфорт военнослужащих в полевых условиях. Кроме того, в состав гуманитарной помощи был включен комплект электроприборов.