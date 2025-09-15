Гуманитарную помощь передали из Лосино-Петровского в зону СВО

Гуманитарный конвой, в состав которого вошли заместитель главы Екатерина Белая, руководитель АНО «Корги-отряд „Маруся и друзья“» Леонид Киселев, волонтеры Екатерина и Владимир, отправился из Лосино-Петровского в зону СВО. Глава округа Сергей Джеглав встретился перед поездкой с активистами. Вместе они обсудили благоустройство Аллеи героев в Никольском парке.

Волонтеры отправились в зону СВО, чтобы поддержать бойцов. Они доставят гуманитарный груз не только в зону боевых действий, но и в центр реабилитации детей-инвалидов «Возрождение».

Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав пообщался с активистами. Он уточнил, что в муниципалитете планируют создать концепцию благоустройства Аллеи героев. При проектировании учтут мнения жителей.

«Желаю волонтерам успехов в нелегком деле, вернуться к нам в добром здравии и с чувством выполненного долга! Об итогах поездки расскажу в ближайшее время», — сказал Сергей Джеглав.