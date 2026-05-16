Гуманитарную помощь отправили участникам СВО из Люберец

Конвой для военнослужащих, которые проходят лечение, направили в госпиталь Донецка. В составе груза — постельное и нательное белье, необходимое в условиях стационара.

Заместитель руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Николай Чернобровкин и депутат окружного Совета Вячеслав Калинин передали груз в медицинское учреждение, которое специализируется на лечении тяжелораненых бойцов.

Николай Чернобровкин отметил, что поддержка тех, кто ценой своего здоровья защищает Родину, — общая задача, и важно, чтобы даже на лечении ребята чувствовали заботу из дома.

Вячеслав Калинин добавил, что сбор и доставка помощи в зону боевых действий и прифронтовые госпитали будут продолжаться. Люберецкое отделение Ассоциации специальной военной операции активно взаимодействует с жителями для сбора вещей и медикаментов.