Гуманитарную помощь отправили из Жуковского в зону СВО

Более пяти тонн гуманитарного груза было направлено из Жуковского в зону специальной военной операции. Этот вклад в поддержку наших солдат организован совместными усилиями множества неравнодушных жителей и организаций.

Среди тех, кто активно участвовал в формировании и упаковке груза, значатся фонд поддержки ветеранов «Крылья Беркута», волонтеры групп «СОВА» и «Жуковяз», патриотическое объединение «Жуковский Десант», а также сотрудники хлебозавода «Жуковский хлеб».

«Особое значение имеет тот факт, что значительную роль в подготовке гуманитарной помощи играли близкие бойцам женщины — матери и супруги. Непосредственно в процессе упаковки и последующей погрузки помогали добровольцы из молодежной организации „Молодая гвардия“, а также солдаты, находившиеся в краткосрочном отпуске», — отметили в администрации округа.

Отправленные грузы предназначаются для нужд личного состава 21 подразделения действующей армии. Перечень включенных предметов обширен и охватывает широкий спектр потребностей фронтовых условий. Помимо необходимого оборудования, такого как инверторные генераторы, редукторы, рации и аккумуляторы для автомобилей КАМАЗ, тепловентиляторы и специальное оснащение вроде 3D-принтера, список включает бытовые принадлежности: масла для генератора, запас газовых баллонов, теплые предметы гардероба, медицинские препараты, сухие пайки и пищевые товары.