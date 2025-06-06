Гуманитарную помощь отправили из Балашихи в зону СВО

Активисты «Молодой гвардии Единой России» в Балашихе оперативно откликнулись на призыв волонтеров и организовали сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Слаженная работа молодежного крыла партии позволила быстро собрать и подготовить к отправке груз, включающий все необходимое для летнего периода: средства личной гигиены, медикаменты, аккумуляторы, строительные перчатки, носки и консервы.

С начала специальной военной операции «Единая Россия» и «Молодая гвардия» регулярно организуют гуманитарные акции. Проект «Добрые дела» стал платформой, объединяющей волонтеров, партийцев и неравнодушных жителей для оказания помощи военнослужащим и их семьям. Такие инициативы подчеркивают важность солидарности и заботы о тех, кто выполняет свой долг перед Родиной.

Эта акция в Балашихе — еще один пример того, как молодежь активно участвует в общественной жизни, помогая укреплять связь между гражданами и теми, кто защищает страну.