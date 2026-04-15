Гуманитарную помощь отправили бойцам СВО из Мытищ

Волонтеры собрали конвой для участников специальной военной операции в преддверии Дня Победы в рамках акции «Доброе дело». Также провели акцию «Письмо солдату».

Сборы организовала администрация округа при поддержке движения «Волонтеры Подмосковья». Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что проект «Доброе дело», начавшийся четыре года назад как региональная миссия, стал настоящим народным движением благодаря неравнодушным сердцам.

«Бойцы и жители исторических регионов получат поздравительные открытки и необходимые предметы: консервы, окопные свечи, носки, медикаменты и кондитерские изделия. Подобные сборы стали традицией. Региональный распределительный центр принял две тонны гуманитарного груза», — отметил координатор местного добровольческого движения Константин Кузовков.

Внести свой вклад в общее дело может каждый: оказать адресную помощь семьям участникам боевых действий, организовать мастер-классы для детей или принять участие в изготовлении маскировочных сетей и оберегов.

Пункты сбора в округе открыты по адресам: улица Юбилейная, дом № 27 (штаб фонда «От сердца к сердцу»), улица Силикатная, дом № 12 (молодежный центр «Импульс»), улица Мира, дом № 2А (дворец культуры «Яуза»), улица Мира, дом № 37 (местное отделение партии «Единая Россия») и улица Летная, дом № 17 (ледовый дворец «Арена Мытищи»).

Ранее глава округа Юлия Купецкая подчеркнула, что единство, забота и внимание к тем, кто встал на защиту Родины, сделают всех сильнее, и что помощь каждого — это вклад в общую Победу.