Гуманитарную помощь из Наро-Фоминска отправили бойцам СВО

Анна Тюрюмина
Фото: Анна Тюрюмина

Женщины своими руками плетут тактические браслеты для участников специальной военной операции. Изготавливают их рукодельницы в мастерской во Дворце культуры «Звезда».

В студии «Дамские рукоделия» всегда многолюдно. Здесь кипит работа по изготовлению очередной партии гумпомощи. У каждой мастерицы есть доска с креплениями и моток паракорда — прочного нейлонового шнура. Опытные рукодельницы всегда стараются помогать тем, кто недавно присоединился к общему делу.

Тактические браслеты — многофункциональный инструмент, который может пригодиться бойцам в самых разных ситуациях. Их еще называют «браслетами выживания». Несколько секунд — и изделие превращается в легкий и надежный трос, жгут для остановки кровотечения или даже носилки для транспортировки раненых. Вместе с тактическими браслетами в зону проведения СВО будут отправлены и теплые подарки, связанные заботливыми руками мастериц — носки и пояса.

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