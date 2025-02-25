Гуманитарную помощь из Наро-Фоминска отправили бойцам СВО

В студии «Дамские рукоделия» всегда многолюдно. Здесь кипит работа по изготовлению очередной партии гумпомощи. У каждой мастерицы есть доска с креплениями и моток паракорда — прочного нейлонового шнура. Опытные рукодельницы всегда стараются помогать тем, кто недавно присоединился к общему делу.

Тактические браслеты — многофункциональный инструмент, который может пригодиться бойцам в самых разных ситуациях. Их еще называют «браслетами выживания». Несколько секунд — и изделие превращается в легкий и надежный трос, жгут для остановки кровотечения или даже носилки для транспортировки раненых. Вместе с тактическими браслетами в зону проведения СВО будут отправлены и теплые подарки, связанные заботливыми руками мастериц — носки и пояса.