Гуманитарную помощь из Люберец доставили бойцам СВО в Курскую область

Партию гуманитарного груза в новогодние праздники отправили активисты местного отделения «Молодой гвардии единой России». В сборе вещей для бойцов СВО приняли участие партийцы и предприниматели, неравнодушные жители, а также члены молодежного парламента Подмосковья.

Военнослужащие в Курской области получили все, о чем просили: экипировку, маскировочные сети, инструменты, бытовую технику, средства гигиены, продукты длительного хранения, а также письма поддержки и рисунки детей.

«Нам хотелось передать как можно больше тепла и поддержки нашим защитникам. Важно творить в Новый год чудеса и для бойцов, благодаря которым мы имеем возможность встречать праздник дома в кругу семьи», — отметила руководитель люберецкого отделения «Молодой гвардии» Анна Лисак.

Напомним, что в Люберцах на улице Кирова, дом № 22, и в Дзержинском на улице Ленина, дом № 9, работают пункты «Единой России» по сбору гуманитарной помощи для участников СВО.