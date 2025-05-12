Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собрали в Истре

Из Истры в зону СВО отправили гуманитарную помощь для бойцов и детей Донбасса. В сборе груза участвовали жители, волонтеры, школьники и духовенство округа.

Машины с вещами направились в город Кировское: часть отправили в детский сад «Вишенка» и музыкальную студию «Голос», остальное — в 35-ю Алейскую бригаду. Гуманитарный груз состоял из продуктов, одежды, носков, мешков, пончо от дронов и сладких гостинцев. Также дети из Истры написали бойцам письма и сделали своими руками поделки.

«Хотел бы особо поблагодарить всех, кто откликнулся: и жителей, и депутата Мособлдумы Романа Володина, и администрацию округа, и епархию, и, конечно, неравнодушных волонтёров», — отметил участник СВО Борис Калинин.

Кроме доставки гумгруза, в рамках поездки прошли уроки мужества, которые провели Борис Калинин и Николай Анисимов. Они встретились со школьниками, участниками «Юнармии» и движения «Первые». А Алла Горбачева подарила бойцам творческий вечер с патриотическими песнями.