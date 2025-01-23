Гуманитарную помощь для пациентов военного госпиталя собрали в Балашихе

Депутат местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Щукин организовал передачу гуманитарной помощи для пациентов филиала № 3 главного военного клинического госпиталя имени академика Николая Бурденко. Груз был собран при поддержке главы Балашихи и секретаря местного отделения партии Сергея Юрова, а также членов Общественной палаты и депутатов.

К акции присоединились представители частной начальной школы «Аистенок» и детского сада «Успех». В переданную помощь вошли питьевая вода, чай, гигиенические принадлежности, салфетки, кружки, сладости и письма поддержки, написанные детьми. Эти вещи помогут бойцам, проходящим лечение, почувствовать заботу и тепло.

Сергей Щукин отметил, что передача гуманитарной помощи в госпиталь проводится регулярно.

«Сегодня мы отправили полную машину вещей, включая сладости, кружки и другие мелочи, которые создают атмосферу домашнего уюта. Мы поддерживаем связь с главным врачом госпиталя, чтобы узнавать об актуальных потребностях. Министерство обороны обеспечивает бойцов всем необходимым, а мы стараемся дополнить это заботой и вниманием. Спасибо всем жителям, учителям и воспитателям, которые помогают воспитывать в детях патриотизм и любовь к Родине», — сообщил он.

Напомним, в Балашихе работают три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, а также в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и Октябрьской улице, 11 (микрорайон Железнодорожный). Актуальная информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.