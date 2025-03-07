Гуманитарную помощь для медиков отправили из Мытищ в зону СВО

Очередной гуманитарный груз отправили из мытищинского отделения партии «Единая Россия» в зону проведения специальной военной операции. Собранные благодаря фонду «От сердца к сердцу» средства потратили на покупку автомобиля «Буханка» для батальона военных медиков. Машина поможет ребятам эвакуировать раненых бойцов.

Обезопасить транспорт от полета дронов поможет установленное специализированное устройство «Мангал» и средство радиоэлектронной защиты «Капюшон».

Адресные заявки наших бойцов включали запрос на большое количество медикаментов, станцию Радиоэлектронной борьбы, маскировочные сети, генераторы, эвакуационные тележки, утепленные сапоги, тепловые пушки, бензопилы и продукты питания. Помощь в ближайшее время доставят на передовую.

Гуманитарную помощь можно принести в пункты сбора на Силикатной, 12, Молодежный центр «Импульс» на улице Мира, 2А, в Дом культуры «Яуза» на улице Мира, 37, молодежное отделение партии «Единая Россия» на Летной, 17, в Ледовый дворец «Арена Мытищи» на Мира, 9 и в Штаб волонтеров.