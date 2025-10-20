Гуманитарную помощь для бойцов СВО передали в военный госпиталь в Балашихе

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов совместно с активистами клуба «Активное долголетие» и местными жителями передали гуманитарную помощь бойцам, проходящим лечение в филиале № 3 главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Балашихе. В состав груза вошли 20 специальных противопролежневых подушек и 80 обычных, изготовленных умелыми руками активисток клуба.

Особая форма специальных подушек помогает облегчить процесс реабилитации раненых и повысить комфорт во время лечения.

«Запросы, как правило, стандартные — гигиенические средства, вода. Но бойцы принимают помощь с большой благодарностью, ведь важно не забывать и заботиться о них. В госпиталях есть все необходимое, но, пожалуй, не хватает той частички души, которую несут в себе эти посылки», — отметил Тарас Ефимов.

Кроме подушек в гуманитарный груз вошли 50 наволочек и 50 пододеяльников, сшитых мамой одного из мобилизованных, а также продукты питания, вещи первой необходимости, кондитерские изделия, чай и мед, собранные прихожанами храма Игоревской иконы Божией Матери в микрорайоне 1 Мая.

Особое внимание вызвало участие в сборе помощи учеников школы Балашихи.

«Сегодня с нами представители пятой школы. Приятно видеть, что даже первоклассники с такой заботой и усердием собирали гуманитарный груз. Это важно не только для самих ребят и их родителей, но и, конечно же, для бойцов, проходящих лечение. Они принимают эту помощь с огромной благодарностью, потому что она очень ценна для них», — добавил Ефимов.

Сбор и доставка гуманитарной помощи в госпиталь осуществляется регулярно и служит живым подтверждением единства и готовности балашихинцев поддерживать тех, кто защищает Родину.