Гуманитарную помощь для бойцов СВО передали в Люберцах

Депутаты Совета депутатов Люберец и представители общественного движения «Отцы Подмосковья» передали новую партию гуманитарной помощи для бойцов СВО и приняли участие в изготовлении маскировочных сетей. Акция состоялась 29 января на базе волонтерского движения «Ангелы Победы» в Дзержинском.

В состав делегации вошли депутаты Екатерина Исаева, Сергей Крупенин, Анна Сорокина, Виктор Худяков и председатель местного отделения «Отцы Подмосковья» Александр Мерзликин. Они передали волонтерам упаковки чая, кофе, конфет, влажные салфетки, медикаменты и теплые вещи. Кроме того, парламентарии лично поучаствовали в мастер-классе по изготовлению маскировочного костюма «Леший», который провела руководитель движения «Ангелы Победы» Оксана Павлова.

Как пояснила Оксана Павлова, над одним таким изделием два человека работают в течение 10 дней: «Плетение несложное, но кропотливое, его может освоить любой желающий. Один из костюмов волонтерам помогают делать городские первоклассники». В ближайшее время собранная гуманитарная помощь, включая маскировочные сети и костюмы, будет направлена военнослужащим в зону специальной военной операции. Напомним, движение «Ангелы Победы» работает в Дзержинском с апреля 2025 года и объединяет уже более 80 человек.