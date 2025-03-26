Гуманитарная колонна из Павловского Посада отправилась в зону СВО

Добровольческая помощь давно стала неотъемлемой частью жизни жителей Павлово-Посадского городского округа. Вот и 22 марта к бойцам на передовую отправилась очередная гуманитарная колонна.

Старт поездки был дан от храма Казанской иконы Божией Матери. Вместе с волонтерами в зону СВО отправились музыканты Илай и Свой, которые выступят перед бойцами, чтобы поддержать их боевой дух.

Помощь участникам СВО стала своего рода новой общностью людей, которые, несмотря на штатное обеспечение военнослужащих, считают своим долгом помогать находящимся на передовой не только вещами, предметами быта, но и просто добрым словом, имеющим на фронте огромную ценность.