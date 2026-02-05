Слюсарь сообщил о последствиях массированной атаки ВСУ в Ростовской области

Массированную воздушную атаку с применением беспилотников отразили над городами Ростовской области. Об этом в своем сообщении заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что дроны уничтожили над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском, Новошахтинском и Азовским районом. В результате падения обломков в Батайске получил ранения водитель одного из грузовиков.

Мужчину с травмами средней тяжести госпитализировали, угрозы для его жизни медики не видят. Всего в этом городе повреждены пять автомобилей на стоянке агропредприятия и здание склада.

В Новошахтинске осколки повредили фасад и окна частного дома, но проживающей там семье из четырех человек эвакуация не потребовалась.

Губернатор предупредил, что угроза новых атак беспилотников сохраняется. Слюсарь добавил, что вся информация об ущербе продолжает уточняться, и попросил граждан соблюдать осторожность.

Ранее местные жители сообщили о взрывах в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и Азове.