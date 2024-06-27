Губернатор Севастополя назвал число госпитализированных пострадавших из-за обстрела пляжа

В больницах Севастополя находятся 42 горожанина, пострадавших из-за атаки ВСУ по пляжу 23 июня. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

По его словам, в медучреждениях города остаются 11 детей, раненых из-за запущенной по городу американской ракеты ATACMS. Губернатор добавил, что в московские медучреждения доставили 22 человека: 12 несовершеннолетних и 10 взрослых.

Столичные врачи оценили состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, девять находятся в состоянии средней тяжести. Развожаев подчеркнул, что состояние одного ребенка остается тяжелым.

Ранее очевидец обстрела рассказал, что из-за атаки кассетных боеприпасов пострадавшие получили необычные раны. Снаряды оставляют большое количество осколков, но ранения от них почти не кровоточат, указал мужчина.