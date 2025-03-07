Губернатор Подмосковья поздравил женщин-военнослужащих с 8 Марта

В преддверии 8 Марта в Подмосковье прошел концерт для женщин-военнослужащих и семей защитников Отечества. Мероприятие организовано при поддержке губернатора Андрея Воробьева , Министерства информации и молодежной политики Подмосковья совместно с Министерством культуры и туризма. На сцене выступили народный артист Юрий Антонов и группа «Браво».

«Знаю, что на концерт пришли и женщины-военнослужащие, которые с честью наравне с мужчинами защищают родину, выполняют свой воинский, служебный и профессиональный долг. Мы также пригласили волонтеров Подмосковья, которые изготавливают для бойцов маскировочные сети, спальные мешки, окопные свечи, тактические носилки, сухие души и многое другое. Хочу в вашем лице поздравить всех женщин с наступающим8 Марта. Пусть мужья, сыновья, родные вернуться домой здоровыми и главное — с Победой!» — обратился к присутствующим Воробьев.

Среди приглашенных были семьи военнослужащих из различных частей и подразделений, а также добровольцы и волонтеры, поддерживающие фронт. Открыла концерт ветеран боевых действий Ольга Панюшкина, которая регулярно выступает на передовой. Слова поздравлений женщинам передал старший лейтенант Марат Сакиров. Он отметил, что женщины — душа и сердце мира, пожелал им счастья и радости, поблагодарив за поддержку.

Марина Потапова рассказала, что ее сын участвует в спецоперации с осени 2022 года. Несмотря на трудности, он сохраняет бодрое настроение. Марина активно помогает своей роте, отправляя необходимые вещи. Анна Щербакова, чей муж на фронте, поделилась, что она занимается волонтерской деятельностью и помогает нескольким подразделениям. Она пожелала всем женщинам, ожидающим своих близких, терпения и стойкости.

Напомним, в честь 8 Марта в Подмосковье пройдет более 400 мероприятий: праздничные концерты, мастер-классы, выставки и шествия. В них примут участие около 50 тысяч человек.