Губернатор Орловской области показал кадры с места атаки дрона ВСУ
Клычков: ударивший по дому в Орле дрон был начинен поражающими элементами
Атаковавший жилой дом в Орле украинский беспилотник начинили поражающими элементами. Фотографии на платформе «Макс» показал губернатор Андрей Клычков.
«На кадрах — доказательства террористической сущности киевского режима», — подписал он публикацию.
Губернатор отметил, что беспилотник целенаправленно бил по жилому дому. Жильцов доставили в пункты временного размещения, обеспечили горячим питанием и всем необходимым.
Сейчас муниципальные власти решают вопрос компенсации за поврежденное имущество и восстановления квартир.
«При молчаливом согласии Запада продолжается террор мирного населения. Только армия России с поддержкой миллионов жителей страны сражается с террористической Украиной. Мы обязательно победим», — добавил Клычков.
При атаке украинского беспилотника в ночь на 14 июня в Орле погиб один человек.