Клычков: ударивший по дому в Орле дрон был начинен поражающими элементами

Атаковавший жилой дом в Орле украинский беспилотник начинили поражающими элементами. Фотографии на платформе «Макс» показал губернатор Андрей Клычков.

«На кадрах — доказательства террористической сущности киевского режима», — подписал он публикацию.

Губернатор отметил, что беспилотник целенаправленно бил по жилому дому. Жильцов доставили в пункты временного размещения, обеспечили горячим питанием и всем необходимым.

Сейчас муниципальные власти решают вопрос компенсации за поврежденное имущество и восстановления квартир.

«При молчаливом согласии Запада продолжается террор мирного населения. Только армия России с поддержкой миллионов жителей страны сражается с террористической Украиной. Мы обязательно победим», — добавил Клычков.

При атаке украинского беспилотника в ночь на 14 июня в Орле погиб один человек.