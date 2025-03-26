Губернатор назвал сложной обстановку в Краснояружском районе Белгородской области
Гладков: обстановка в Краснояружском районе Белгородской области сложная
Ситуация в Краснояружском районе до сих пор остается напряженной. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной. Сейчас туман, выстрелов практически не слышно. Но напряжение, конечно, большое», — сказал он.
Глава региона отметил, что когда ситуация улучшится, эвакуированные оттуда жители смогут вернуться в свои дома.
Также Гладков заявил, что первые 12 детей из Краснояружского района отправились в Тульскую область. Губернатор поблагодарил родителей, принявших это решение.
«Посмотрел, в каких условиях дети будут находиться. Увидел, что условия хорошие, будем максимально контролировать», — сказал он.
До конца недели еще 10 белгородских детей отправят за пределы региона. Им предоставят возможность закончить учебный год.
«Но самое главное — они будут находиться в безопасности», — подчеркнул Гладков.
Несколько бронегрупп ВСУ пытались прорваться в Краснояружский район на БМП и танке 18 марта. Техника противника передвигалась из Сумской области.