Губернатор назвал сложной обстановку в Краснояружском районе Белгородской области

Ситуация в Краснояружском районе до сих пор остается напряженной. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной. Сейчас туман, выстрелов практически не слышно. Но напряжение, конечно, большое», — сказал он.

Глава региона отметил, что когда ситуация улучшится, эвакуированные оттуда жители смогут вернуться в свои дома.

Также Гладков заявил, что первые 12 детей из Краснояружского района отправились в Тульскую область. Губернатор поблагодарил родителей, принявших это решение.

«Посмотрел, в каких условиях дети будут находиться. Увидел, что условия хорошие, будем максимально контролировать», — сказал он.

До конца недели еще 10 белгородских детей отправят за пределы региона. Им предоставят возможность закончить учебный год.

«Но самое главное — они будут находиться в безопасности», — подчеркнул Гладков.

Несколько бронегрупп ВСУ пытались прорваться в Краснояружский район на БМП и танке 18 марта. Техника противника передвигалась из Сумской области.